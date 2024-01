In Santa Pelagia, il concerto del giovane Morgan Icardi sulle note di Bach

Nel 1741 e il 1745 Johan Sebastian Bach compone “Le Variazioni Goldeberg”, un’aria per clavicembalo concepita come un’architettura modulare di 32 brani, disposti secondo schemi matematici e simmetrie che non hanno pari nella storia della musica.

A restituirne il loro fascino irresistibile sarà il diciasettenne torinese Morgan Icardi, uno dei più giovani direttori d’orchestra d’Italia e del mondo oltrechè pianista dall’incredibile talento che il 7 febbraio le presenterà nel Coro di Santa Pelagia all’interno della Stagione Concertistica 2023/2024, promossa dalla Fondazione OMI e curata da Valentina Lombardo.

Morgan Icardi inizia lo studio del pianoforte all’età di cinque anni a Los Angeles, dove studia al Silverlake Conservatory of Music esibendosi in recitals a Hollywood.

Dal 2014 prosegue gli studi in Italia e con la docente e pianista Anna Maria Cigoli si prepara alla carriera concertistica con un repertorio che spazia dal Barocco al Romanticismo. Nel 2018 debutta come solista con la Toccata e fuga BWV 914 di Bach. Nel gennaio del 2019 suona il Rondò in La maggiore K 386 al Festival Mozart dell’Ateneu di Bacau con l’Orchestra Sinfonica diretta dal maestro Ovidiu Balan. Ancora il 2019 lo vede partecipare al Festival Internazionale della Musica in cui esegue come solista il concerto in re maggiore di Haydn accompagnato dall’Orchestra Giovanile di Torino.

Si esibisce regolarmente in concerti e rassegne e nell’agosto 2019, a soli dodici anni, partecipa alla Masterclass di Direzione d’Orchestra con il Maestro Fabrizio Dorsi, dirigendo, in occasione del Todi Festival, il Divertimento K 138 di W. A. Mozart.

È frequentemente invitato a tenere concerti e presentazioni. La sua attività suscita l’interesse di stampa, radio e televisioni, in Italia, Francia, Germania e Giappone, che danno ampio risalto al suo talento con numerose interviste e articoli.

Frequenta come studente effettivo il secondo anno del Corso del Triennio Accademico di Primo Livello AFAM in Direzione d’Orchestra, presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado | Fondazione Milano.

Frequenta come studente effettivo alla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo il primo anno dell’Accademia di Direzione d’Orchestra della Filarmonica Teatro Regio Torino con il Maestro Donato Renzetti.

Attualmente ha 17 anni. Il suo primo album “Mozart Across Boundaries” è stato pubblicato il 18 giugno 2021 (doppio CD + DVD), prodotto da Musica Viva/Egea Music, e lo vede nella doppia veste di direttore d’orchestra e pianista mentre a breve è prevista l’uscita del suo prossimo disco dedicato proprio alla registrazione delle “Variazioni Goldberg”.

Per info: www.<wbr></wbr>operamunificaistruzione.it