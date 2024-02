Ex Ettore Valli, via la recinzione e lavori di pulizia prima di discutere del futuro: "Garantiamo la sicurezza"

Ex Ettore Valli, via la recinzione e lavori di pulizia prima di discutere del futuro

Il futuro dell'ex circolo Ettore Valli è un esempio di come la partecipazione dal basso può trasformare la città, col supporto di diverse parti politiche. A partire da aprile 2023 è infatti partito un processo che ha visto collaborare cittadini, le associazioni del Tavolo di Borgo Vittoria, AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio Sezione Piemonte Valle d’Aosta), la Circoscrizione 5 e diversi consiglieri comunali con l'obiettivo di recuperare e valorizzare l'area su via Stradella, tornata in mano alla Città dopo vari anni di chiusure e inutilizzo.

Rimosse le strutture abusive

A settembre 2023, su richiesta della Città, il vecchio concessionario ha provveduto a rimuovere le strutture abusive presenti sul suolo pubblico, affinché possano iniziare i lavori di pulizia e sfalcio. Nel frattempo, dal Tavolo di progettazione partecipata sono arrivate proposte non solo per l'ex Ettore Valli ma anche per l'adiacente Torino Dora, così da anticipare un uso improprio dell'ex stazione.La proposta di mozione di Simone Tosto (PD) va in quella direzione, suggerendo al Comune di chiedere un tavolo di confronto con la Regione, che è tornata in possesso della stazione, e Ferrovie dello Stato, per suggerire come uso una Stazione delle Associazioni. La proposta verrà discussa in Consiglio Comunale, probabilmente, con una seconda mozione presentata oggi in Commissione dalla consigliera dei Moderati Ivana Garione, che chiede al Sindaco di rimuovere la rete esterna all'area Ettore Valli.

Garione (Moderati): "Serve collaborazione di tutti"

"Questa mozione va in coppia con quella di Tosto già liberata per l'aula sulla Stazione Dora - ha commentato Garione - L'area Ettore Valli è in condizioni di forte incuria e degrado, e la Divisione Patrimonio ha richiesto la collaborazione della Divisione Verde e della Circoscrizione 5 per effettuare un primo intervento di messa in sicurezza tramite operazioni di pulizia e rimozione dei numerosi rifiuti presenti, il taglio e la potatura delle siepi e lo sfalcio degli arbusti presenti all’interno della struttura. La recinzione esterna in realtà non è più garante di sicurezza ma rappresenta un limite, non protegge l'area da attività improprie a causa dei buchi e della ruggine ma protegge invece le attività improprie che sono svolte all'interno, diventando così un ostacolo non solo per la cittadinanza ma anche per le forze dell’ordine".

Crescimanno: "Ragioniamo e risolviamo i problemi"

A sostenere ogni iniziativa anche il presidente della Circoscrizione 5 Enrico Crescimanno, anche se appartenente ad uno schieramento opposta (Lega). "Sottoscriviamo tutto e condividiamo ogni aspetto - ha dichiarato - Per il territorio non ci sono colori politici ma si ragiona sui problemi, se la recinzione è pericolosa va tolta. Condividiamo la messa in sicurezza e chiediamo di invitare anche la Regione al tavolo, per dopo aprire un ragionamento sull'uso effettivo di questi immobili".

Oltre ai cittadini, le associazioni e le istituzioni sono quindi diverse le forze politiche sedute al tavolo per sviluppare un ragionamento sul futuro delle aree Ettore Valli e Stazione Dora, tutti disponibili ad ascoltare gli altri per discutere del futuro migliore per il Borgo Vittoria.

Nuovo sopralluogo in primavera

I prossimi passi saranno un sopralluogo dei consiglieri previsto per la primavera, e la votazione in aula delle due mozioni proposte da Tosto e Garione.