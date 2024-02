Spazio Portici: dal 2 febbraio, dieci poster sulla disabilità arrivano in corso San Martino

La proficua collaborazione tra Fondazione Contrada e Graphic Days® prosegue anche nel 2024. Il primo appuntamento con l’arte itinerante del progetto Spazio Portici - Percorsi Creativi, prende il via con la mostra di graphic design dal titolo Beautifully Diverse - redefining disability.





Dal 2 febbraio, in esposizione lungo le arcate di corso San Martino, sarà possibile scoprire una selezione di 10 poster che documentano il differente approccio visuale al tema della disabilità, messo in atto da alcuni tra i vincitori della dodicesima edizione del concorso internazionale Posterheroes, promosso da PLUG, Favini, ITCILO e Fondazione Time2.





Il tema affrontato nell’ultima edizione nasce dall’emergenza di diffondere una cultura della solidarietà e della cooperazione ogni giorno più spiccata; dalla volontà di affrancarsi da schemi e preconcetti mentali obsoleti; dalla necessità di abbracciare uno sguardo narrativo empatico e un’azione inclusiva che metta al primo posto la dignità individuale rispetto alle singole abilità o caratteristiche; dall’esigenza, infine, di definire il contesto e l’ambiente come fattori determinanti per garantire la libertà di agire e di scegliere di ciascun individuo.

“La disabilità è una tra le tante forme di diversità che caratterizza il genere umano”. Questa premessa ha stimolato la comunità creativa internazionale che ha risposto al tema 2023 con oltre 2176 poster, provenienti da oltre 101 paesi. Quaranta i vincitori tra Italia, Argentina, Russia, Ucraina, Serbia, Messico, Cina, Iran, Spagna e molti altri.

“La scelta di proporre una selezione di opere di Posterheroes” - spiegano i direttori artistici di Graphic Days® Ilaria Reposo e Fabio Guida - nasce dalla volontà di diffondere in uno spazio pubblico nuove narrazioni sulla disabilità, prive di stereotipi, per mettere in evidenza il valore della diversità. Per garantire l’eliminazione di tutte le barriere materiali e immateriali è infatti necessaria un’azione collettiva e una condivisione di responsabilità, un cambiamento nella cultura prevalente. Il social design può rappresentare un utile strumento per diffondere messaggi e favorire una reale accessibilità.”

“Grazie al concorso Posterheroes - dichiara l'assessora alla Cultura della Città di Torino, Rosanna Purchia - oltre duemila artisti provenienti da tutto il mondo hanno affrontato il tema della disabilità con originalità e creatività. L'esposizione lungo le arcate di Corso San Martino sarà un’occasione unica di riflessione che contribuirà, attraverso l’arte del poster, a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere un dialogo aperto sulla disabilità. Ne sono convinta, perché la cultura è uno strumento potente capace di stimolare la consapevolezza e di smuovere le coscienze.”

“Uno spazio di riflessione culturale comunitaria, questo è l’obiettivo che sottende tutti gli interventi di urbanismo tattico che portiamo avanti dal 2020 con il progetto Spazio Portici - Percorsi Creativi. Corso San Martino, Via Nizza, Via Po, Piazza Vittorio Veneto: tutti questi porticati sono gallerie a cielo aperto che dobbiamo sfruttare per veicolare messaggi e indurre pillole di riflessione ma anche, nell’intento della Fondazione, dare visibilità alle innumerevoli forme di creatività giovanile - commenta Germano Tagliasacchi, direttore della Fondazione Contrada Torino Onlus. Tutto questo non sarebbe possibile senza la preziosa collaborazione con Graphic Days® e la collaborazione delle Proprietà presenti tra i due isolati compresi tra Piazza XVIII Dicembre e la via Juvarra che ci hanno permesso di realizzarlo.”



Spazio Portici - Percorsi Creativi è un progetto di Fondazione Contrada Torino Onlus, realizzato con il sostegno della Città di Torino e Torino Creativa. A partire dal 2020 gli happening artistici ideati all’interno del progetto Portici Creativi - Percorsi Creativi, hanno trovato collocazione in via Po (street art), via Nizza (video & sound art - in corso), Corso San Martino (graphic art), Piazza Vittorio (allestimento di 3 percorsi di giovani curatori e curatrici).