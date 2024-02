Blitz delle forze dell'ordine nella zona di parco Sempione per sgomberare tossici e abusivi (foto di Verangela Marino)

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 1° febbraio, è scattato un blitz delle forze dell'ordine in via Cigna, per liberare parco Sempione da spacciatori, tossicodipendenti e abusivi che da sempre si accampano nell'area.

Un primo intervento già a fine gennaio

Partecipano all'operazione Finanza, Polizia di stato, Polizia locale e cinofila, oltre a personale dell'Amiat. Lo scorso 25 gennaio era già stato effettuato un primo sgombero, ora è in corso un secondo intervento.