Auto, ecco gli incentivi per l'elettrico. Ma ai sindacati non basta: "Che futuro per Mirafiori e Lear?". Tavares: "A Torino rischio tagli"

Ecobonus e incentivi per 950 milioni di euro finalizzati all'acquisto di auto ecosostenibili, elettriche soprattutto. Ecco il risultato del vertice che si è tenuto fino a pochi minuti fa a Roma, presso il ministero delle Imprese e del made in Italy, alla presenza di Adolfo Urso. Obiettivo: svecchiare il parco auto, rottamando vetture più vecchie e inquinanti. E incentivi andranno anche a chi vorrà acquistare o installare colonnine di ricarica. Una decisione che arriva proprio nelle ore in cui, il ceo di Stellantis Carlos Tavares, aveva rilasciato a Bloomberg un'intervista in cui puntava il dito contro l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni: secondo Tavares, attaccare Stellantis è "un capro espiatorio nel tentativo di evitare di assumersi la responsabilità per il fatto che se non si danno sussidi per l'acquisto di veicoli elettrici, si mettono a rischio gli impianti in l'Italia". E ha indicato in Mirafiori, dove viene prodotta la 500 elettrica, e Pomigliano le fabbriche italiane i cui posti di lavoro sono più a rischio per effetto delle politiche del governo.

Benaglia (Fim): "Resta fuori la questione industriale"

Dopo tanta attesa, la sensazione nel mondo sindacale è che ci si aspettasse di più. Non per nulla, il sSegretario generale della Fim Cisl, Roberto Benaglia, ha definito l'esito "utile, ma parziale", auspicando che si tratti di "una tappa di un percorso". E ha aggiunto: "Il tema degli incentivi è sicuramente importante perché il settore sta soffrendo, ma esiste un tema legato alla questione industriale che il tavolo odierno non ha affrontato".