Erba alta in collina, la Circoscrizione ci dà un taglio: via piante e sterpaglie che invadevano cartelli e strade

Via le sterpaglie e l'erba alta dalla collina. Grazie a un ulteriore stanziamento di fondi sul capitolo Manutenzione del verde, la Circoscrizione 8 è riuscita a intervenire nelle zone collinare che erano state letteralmente invase dalla vegetazione.

Gli interventi sono stati fatti in particolare in strada dai Ronchi ai Cunioli Alti, strada Tetti Gariglio, strada della Viola, viale Catone, strada della Creusa, strada Val Salice, viale Seneca, viale XXV Aprile, strada antica di Cavoretto, strada alla Vetta, strada Santa Lucia, strada Santa Margherita, strada San Vincenzo, viale San Severo, strada Guido Volante, strada Val San Martino, strada San Vito Revigliasco, strada Val Pattonera, strada del Mainero, strada alla Villa Zanetti, strada da Ponte Isabella a San Vito, strada del Fioccardo, strada Comunale cimitero di Cavoretto, strada Tetti Gramaglia, strada Pecetto.



"Soddisfatti dell'intervento, mi sembra sia buono - commenta il consigliere Matteo Tabasso (Torino Bellissima) che aveva in passato presentato diverse interpellanze a riguardo -. Peccato ci siano voluti due anni".