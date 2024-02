Flor Bertotti en concierto all'Inalpi Arena

Dopo i due sold out di Napoli, al Teatro Palapartenope, l’attrice e cantante argentina, volto protagonista di numerose serie tv, annuncia delle nuove date italiane del suo tour nei palazzetti, prodotte da Vivo Concerti.

Flor Bertotti en concierto sarà a Torino il 12 maggio all’Inalpi Arena.

Florencia Bertotti – nota al pubblico italiano per essere stata la protagonista di serie tv molto seguite ha lasciato un segno indelebile nella scena artistica internazionale, una vera forza della natura dalla creatività irresistibile che ha saputo spaziare in diversi campi artistici, dagli esordi nell’ambito della recitazione fino alle sue esperienze nel campo musicale. Sul palco dei suoi show la cantante sarà accompagnata dalla sua band e un corpo di ballo ma non mancheranno anche effetti speciali, giochi di luci e costumi.

Dal Premio Carlos Gardel al Premio Clarìn, lunga è la lista dei premi conquistati dall'attrice e cantante, oltre alle innumerevoli candidature ai Latin Awards, Premio INTE, Kid's Choice Awards Argentina e molti altri. Flor ha un successo davvero planetario e il suo pubblico entusiasta, che va dal Sud America all’Europa passando per gli USA, non vede l’ora di scatenarsi a ritmo delle sue hit.



I biglietti saranno disponibili online da martedì 6 febbraio alle ore 15 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 11 febbraio alle ore 15.

Per info: su vivoconcerti.com