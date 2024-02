Cinema in Verticale propone in anteprima gli eventi del Valsusa Filmfest

Cinema in Verticale è una rassegna sul cinema, la cultura e gli sport di montagna che propone eventi in anteprima del Valsusa Filmfest, storico festival cinematografico e culturale di comunità la cui 28esima edizione si svolgerà nei mesi di marzo e aprile in diversi Comuni della bassa e alta Valle di Susa. Fino al 21 di marzo la rassegna propone 7 appuntamenti a ingresso gratuito ad Avigliana, Bussoleno, Condove, San Giorio di Susa e Giaveno con incontri, film e documentari in compagnia di autori, protagonisti ed esperti. In ogni appuntamento sono presenti ospiti-autori e protagonisti delle immagini presentate, alpinisti, guide alpine, scrittori, giornalisti, esperti ed appassionati – per dibattere ed attualizzare i temi.

Nel primo incontro, in programma venerdì 2 febbraio alle 20,45 al Teatro Fassino di Avigliana, Oliviero Gobbi e Linda Cottino hanno presentato “La traccia di Toni, da cittadino a guida alpina”, film del 2023 con regia di Antonio Bocola e produzione di Grivel Srl, società leader nella produzione di attrezzatura alpinistica di cui Oliviero Gobbi è il Ceo. Un evento nel quale viene raccontata la vita dell’alpinista Toni Gobbi vista con gli occhi del nipote Oliviero.

Sala strapiena, presenti in sala nomi famosi dell’alpinismo e pubblico convenuto anche da lontano, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, ma c’erano anche alcuni dalla Toscana e dal Trentino. Intervistati a fine serata la guida alpina Alberto Re ed altri. La pellicola, ricca d’immagini dell’epoca e interventi di protagonisti del tempo, racconta la storia di un personaggio che ha lasciato il segno rivoluzionando la figura della guida alpina, trasformandola da mero accompagnatore a educatore e formatore di chi gli si affidava.

Ben più che il ritratto di una guida alpina o di un alpinista di valore, il film è un viaggio spazio-temporale nel mondo dell’immediato dopoguerra, con il successivo boom economico, fino al fatidico marzo 1970, quando accadde l’imperscrutabile: al Sassopiatto, una slavina si portò via il “maestro”, con altre tre persone. All’epoca la sua morte suscitò grande emozione e al funerale a Courmayeur accorsero alpinisti da tutta Europa. Eppure la sua memoria nel tempo si è come dissolta, svanita, fino a quando il nipote Oliviero ha deciso di produrre questo film. Introduzione redatta anche da “Avigliana Notizie”. Ecco l’intero programma dei prossimi incontri legati alla montagna, tutti in bassa Val di Susa e Val Sangone, in provincia di Torino.