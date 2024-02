Mancano i soldi, la riqualificazione di corso Marconi resta a metà

Lo scorso 10 novembre c'è stato il taglio ufficiale del nastro per corso Marconi . La prima metà, quella verso il Castello del Valentino, è stata restituita alla cittadinanza con la parte centrale pedonalizzata e con pavimentazione in calcestruzzo che diminuisce l'effetto "isola di calore" e drena l’acqua in caso di pioggia. I lavori avevano preso il via poco più di un anno prima, il 24 ottobre 2022: l'intervento complessivo è costato 1 milione e 200 mila euro di fondi Pon Metro.

Mancano finanziamenti

"Per la riqualificazione restante del corso - ha spiegato oggi Foglietta, leggendo la risposta degli uffici - non sono disponibili, allo stato attuale, ulteriori finanziamenti". Tradotto, almeno al momento non si sa quando se è quando verrà riqualificata la seconda tranche di corso Marconi da via Nizza a via Madama Cristina.

Il Comune ha elaborato un progetto di riqualificazione per l'intero viale alberato, ma sin dall'inizio era noto che c'erano i fondi solo per i primi due lotti. Al taglio del nastro i residenti hanno chiesto alla Città di impegnarsi per reperire gli stanziamenti necessari al completamento.

"Il secondo lotto della pedonalizzazione - ha replicato Firrao di Torino Bellissima - a ora non ha i fondi e non si sa quando verrà fatto, si preannuncia un eterno incompiuto".