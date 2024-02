Bibiana ripara i danni provocati dalle piogge in via Bassa del Castello e via dei Pianazzi

Con 342.000 euro ricavati dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Comune di Bibiana risistema due strade collinari oggetto di frane ed erosione e che da due anni ormai versano in cattivo stato: “Si tratta delle strade comunali via Bassa del Castello e via dei Pianazzi nel tratto inserito nell’antico percorso Viol Marches che attraversa tutto il territorio comunale, partendo dal confine con Lusernetta fino al confine con Bagnolo Piemonte” spiega il sindaco Fabio Rossetto.

Le due strade si trovano nella stessa zona, soggetta, negli ultimi anni, da importanti fenomeni di erosione legati alle piogge: “Il colpo di grazia l’hanno dato due eventi temporaleschi importanti a fine luglio e a fine agosto 2022 – ricorda Rossetto –. Da quel momento, nel caso di Via Bassa del Castello, ad esempio, sta letteralmente franando una sponda della strada”.

I lavori sono suddivisi in quattro lotti che riguardano zone diverse ma adiacenti: “Due lotti prevedono il consolidamento di sponde franose, altri due la canalizzazione delle acque piovane per evitare che l’acqua invada le strade durante eventi meteorologici importanti e che poi eroda il suolo”.

Tutti gli interventi sono stati progettati dall’ingegnere Dario Ughetto di Pinerolo. Con il lotto D verrà prolungata la scogliera anti erosiva lungo il fosso di scolo a protezione della scarpata di sostegno di via Bassa del Castello nel tratto di valle, mentre con il lotto C lo stesso intervento interesserà il tratto di monte. Il lotto E, invece, riguarda la regimazione delle acque per prevenire i fenomeni erosivi a monte della confluenza con il Rio Secco mentre il lotto A la regimazione delle acque lungo Via dei Pianazzi nel tratto del Viol Marches.

I lavori sono stati affidati negli scorsi giorni: i primi due lotti sono andati alla ditta Maccagno F.lli di Barge, mentre i successivi alla Sicas asfalti di Monasterolo di Savigliano. “I cantieri partiranno presumibilmente nel mese di marzo e andranno avanti fino all’estate. I diversi lotti non verranno mai svolti contemporaneamente per evitare di congestionare il traffico nella zona interessata” annuncia Rossetto.