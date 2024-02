Brutto incidente tra lungo Stura Lazio e strada Settimo: si cercano testimoni

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di ieri all'incrocio tra ponte Amedeo VIII, lungo Stura Lazio e strada Settimo.

Anche se la dinamica di quanto è avvenuto ancora non è chiara, una delle due parti coinvolte ha raccontato la sua versione. Si tratta di padre e figlio, che erano fermi al semaforo, quando sono ripartiti si sono scontrati violentemente con un'altra vettura: sono scoppiati gli airbag e se il padre non ha avuto conseguenze, il figlio ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari e si è visto applicare un collare, anche se per fortuna non ha avuto gravi danni o fratture.

Si cercano testimoni per quanto è avvenuto. Padre e figlio dichiarano di aver ricevuto l'aiuto di alcune persone, ma poi Nella concitazione del momento non avevano chiesto i dati a chi li aveva aiutati e soccorsi.

Ecco i numeri da contattare per chi avesse visto e fosse disposto a testimoniare: +39 327 5573853 oppure 328 2182671.