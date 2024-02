Moncalieri, vandali in azione in corso Trieste: vetri rotti e auto danneggiate

Non è la prima volta che accade, visto che episodi simili erano stati segnalati già nei mesi passati, quindi il rischio è che la storia possa ripetersi. A Moncalieri alcune auto sono state prese di mira da vandali e (forse) ladri dalle parti di corso Trieste: vetri e finestrini rotti il risultato del raid, con danni per alcune vetture parcheggiate.

Indagano carabinieri e polizia locale

In un caso si è trattato del tentativo di portare via la radio e alcuni oggetti che erano stati lasciati dentro l'auto. La proprietaria ha sporto denuncia e su quanto accaduto ora indagano Polizia locale e Carabinieri.

Per capire se si è trattato del gesto di qualche ragazzino annoiato, che non ha niente di meglio da fare che rovinare le cose altrui, o se per caso c'è una banda che ha preso di mira le auto e i mezzi parcheggiati nella zona.