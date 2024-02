Mirafiori, ancora un incidente (stavolta non grave) all'incrocio tra via Plava e Faccioli

Per molti è un incrocio maledetto, perché già teatro in passato di altre carambole e incidenti. E' successo di nuovo nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 febbraio, tra via Plava e via Faccioli, nella zona di Mirafiori sud, per fortuna in questo caso con conseguenze molto limitate.

Due auto coinvolte, nessun ferito

Attorno alle 17.30 si sono scontrate due vetture del gruppo Stellantis, una 600 bianca ed una Panda di colore marrone chiaro: ad avere la peggio è stata la prima, guidata da una signora, che ha visto anche esplodere gli airbag del lato passeggero dopo lo scontro. Per fortuna nessuno è risultato ferito e con la constatazione amichevole tra le due parti tutto si è risolto alla svelta.

Limitati i disagi per la circolazione

Conseguenze limitate anche per la circolazione, malgrado l'ora di intenso traffico, tanto che non sono dovuti intervenire i vigili, con la corsia di destra di via Faccioli rimasta sempre percorribile.