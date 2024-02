"Chivasso in musica" dedica il concerto di San Valentino alle sonate per flauto e chitarra

Mercoledì 14 febbraio alle 21 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli il concerto di San Valentino della stagione Chivasso in Musica 2024 avrà come protagoniste la flautista Veronica Ramonda e la chitarrista Martina Massimino. Le due musiciste hanno già partecipato in passato ai concerti della stagione chivassese e svilupperanno un programma incentrato sulle Sonate per flauto e chitarra di alcuni tra i più significativi compositori del Novecento quali Franco Margola, Mario Castelnuovo Tedesco, Roberto Di Marino e Leo Brouwer. Il concerto è organizzato in collaborazione con l’Università della Terza Età e con il contributo della Città di Chivasso attraverso il bando MusicArt.

La stagione Chivasso in Musica è programmata e realizzata con il contributo della Città di Chivasso attraverso il bando MusicArt e con il patrocinio della Città metropolitana di Torino. L’ingresso ai concerti è possibile con la consueta formula della libera offerta.

Per saperne di più si può consultare il sito Internet www.associazionecontatto.it o scrivere a info@associazionecontatto.it