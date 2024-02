Anche a Torino è allarme per la Vespa Velutina, il calabrone che fa strage di api (e di miele)

Dall'Asia all'Europa, facendo base in Francia, poi in Liguria e con ingresso in Piemonte dal Cuneese. Ora, è arrivata anche a Torino. Primo avvistamento per la temutissima Vespa Velutina, il cui nido è stato segnalato per la prima volta anche nelle vicinanze del capoluogo di regione.



Si tratta di un animale molto pericoloso e molto temuto, soprattutto dagli apicoltori, perché fa strage di api, di cui è golosissima. Tanto da costruirsi la propria casa a poca distanza dagli alveari e attendere le proprie vittime come in un agguato.



Quando le api realizzano la minaccia, l'unica reazione comportamentale di difesa è quella di non uscire più dall'alveare, compromettendo così tutte le loro attività vitali, compresa la produzione di miele.



In Italia è presente dal 2012. Il primo individuo adulto era stato catturato in Liguria a Loano. Nel 2013 sono stati rinvenuti i primi nidi, nel ponente ligure e in provincia di Cuneo. Ma c'è già chi si è mosso per porre rimedio: l’istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ha condotto un progetto sperimentale finalizzato al contrasto di questo particolare "calabrone", che è stato finanziato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ed è basato su un metodo di lotta integrata.