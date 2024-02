Furgone fermo sulla corsia di emergenza viene centrato da un tir: traffico paralizzato sulla Torino-Pinerolo

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 8 febbraio, sulla Torino-Pinerolo, all'altezza di Candiolo.

Due i mezzi coinvolti, tre i feriti

Due i veicoli coinvolti: un furgone era fermo sulla corsia di emergenza quando è stato urtato da un tir che sopraggiungeva. Il bilancio è di tre feriti, di cui due in codice giallo giallo condotti al San Luigi di Orbassano, mentre un donna è stata portata al Cto di Torino.

Uscita obbligatoria a Orbassano

La signora era rimasta incastrata nel furgone ribaltato ed è stata estratta dai Vigili del fuoco, intervenuti sul luogo dell'incidente assieme alla Polizia stradale. Per il momento l'uscita obbligatoria, per chi transita sulla tangenziale da quelle parti, è ad Orbassano, ma si confida in una totale riapertura in tempi rapidi.