Spari e sangue a Mirafiori: 24enne ferito ad una gamba in via Monastir

Spari e sangue a Mirafiori: 24enne gambizzato in via Monastir

Spari, sangue e momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 8 febbraio, in via Monastir, in zona Mirafiori.

Il ferito trasportato al Cto

Un giovane di 24 anni è stato ferito ad una gamba da alcune colpi di pistola esplosi da una persona con il volto coperto da un passamontagna, poi fuggito a bordo di un’auto, pare una una Panda rossa.

Il giovane, per fortuna non in gravi condizioni, è stato poi condotto al Cto. Il proiettile è entrato e uscito dal piede senza provocare gravi danni, probabile una guarigione nel giro di un paio di settimane.

Indaga la Squadra Mobile

Su quanto accaduto indagano gli agenti della Squadra Mobile, al momento nessuna ipotesi viene esclusa.