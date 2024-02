Una targa all'Università di Torino in ricordo di Oscar Botto

Martedì 13 febbraio alle 14.30, nel cortile del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino, in via Giulia di Barolo 3, si svolgerà la cerimonia di scoprimento della targa commemorativa dedicata al Professor Oscar Botto (1922-2008), indologo, orientalista, storico delle religioni. Alla cerimonia porteranno i loro saluti istituzionali Giulia Carluccio, prorettrice dell'Università di Torino, e Jacopo Suppo, vicesindaco della Città metropolitana di Torino.

La proposta di ricordare la figura del Professor Botto mediante l’apposizione di una targa è nata per iniziativa della Città metropolitana di Torino, in collaborazione con la Regione Piemonte, il Comune di Condove, l’Asia Institute, il Coordinamento Istituti Culturali del Piemonte, il Centro Pannunzio, la Società di Ricerche e Studi Valsusini e la famiglia del Professore, proposta accolta dall’Università di Torino, che ha messo a disposizione il giardino interno del Dipartimento di Studi Umanistici, situato nella sede di via Giulia di Barolo 3.