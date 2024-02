Agnelli, eredità Marella, la procura acquisisce la documentazione e apre un'inchiesta

Nuovo capitolo sulla battaglia legale per l’eredità di Marella Agnelli, la vedova dell’Avvocato Gianni Agnelli.



Al centro del contendere, il patrimonio destinato ai nipoti John, Lapo e Ginevra Elkann e che la figlia Margherita reclama.



A quanto si apprende, proprio da un’esposto presentato da quest’ultima sarebbe stata aperta in procura a Torino un’indagine che avrebbe portato all’acquisizione di documentazione in alcune società fiduciarie delle famiglia Agnelli con l’obiettivo di verificare l’esistenza o meno di irregolarità fiscali.



Margherita Agnelli da tempo sostiene che la madre avrebbe trascorso in Italia gran parte del suo tempo nell’ultima parte della vita mentre per gli avvocati dei tre fratelli Elkann la vicenda dovrebbe essere discussa in Svizzera dove Marella aveva la residenza.