Ciriè, falso cieco per 30 anni: scoperto perché prelevava al bancomat e si muoveva in autonomia

Da 34 anni percepiva un'indennità in quanto ipovedente (e da 4 anni completamente cieco), ma in realtà era sempre stato in grado di vedere, almeno quanto bastava per digitare il pin del bancomat e prelevare, muoversi in autonomia e fermarsi a leggere i manifesti mortuari: è proprio così, infatti, che lo hanno sorpreso i carabinieri.

Il falso invalido, 85 anni, è stato scoperto a Ciriè, nel Canavese, dopo alcune segnalazioni dei residenti. L'indagine è durata due anni.