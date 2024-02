Fermato l'uomo che aveva sparato ad un 24enne in via Monastir: l'accusa è di tentato omicidio

Fermato l'uomo che ieri aveva ferito un 24enne in via Monastir

Nel corso della notte, personale della Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un uomo sospettato di un tentato omicidio verificatosi a Torino, in via Monastir, nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 8 febbraio 2024, in danno di un giovane residente a Mirafiori.

Il destinatario degli spari era un'altra persona

Le indagini, condotte dagli investigatori della Squadra Mobile sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, hanno consentito di acquisire un quadro indiziario nei confronti del destinatario del provvedimento restrittivo che, nel pomeriggio di ieri, avrebbe esploso alcuni colpi di pistola all’indirizzo di un connazionale con cui, nei giorni precedenti, aveva avuto un violento alterco, attingendo per errore un ignaro passante, raggiunto ad una caviglia da un proiettile.

Decisive le immagini delle telecamere di zona

L’analisi dei filmati ritratti dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, parallelamente allo sviluppo delle informazioni acquisite in esito all’escussione delle persone informate sui fatti, ha consentito di indirizzare le ricerche sull’odierno indagato, successivamente localizzato nel corso della notte e sottoposto al citato provvedimento precautelare.

Condotto al carcere delle Vallette

Al termine dell’attività, il presunto autore dell’episodio delittuoso è stato associato alla locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e pertanto vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.