Giorno del Ricordo, Marrone attacca lo storico Gobetti in Sala Rossa. Ravinale (SE) replica: "Inaccettabile"

"Il 10° febbraio non deve essere occasione di divisione, ma di costruzione di un comune percorso di diritti e democrazia. Il valore del ricordo, ma anche di temi come l'accoglienza ed integrazione, costruendo una società sulla pluralità e rispetto". Con queste parole il sindaco Stefano Lo Russo è intervenuto in Sala Rossa dove questo pomeriggio si è svolta la celebrazione istituzionale del Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo dei cittadini italiani dall'Istria da Fiume e dalla Dalmazia, delle vicende del confine orientale italiano.

Le polemiche

"La responsabilità ulteriore - ha aggiunto il primo cittadino, prima della consegna delle onorificenze - è quella di ribadire l'adesione piena a quei valori che ci rendono umani, quelli della nostra Costituzione repubblicana. Soprattutto in un tempo in cui rischiano di riemergere comportamenti divisivi".