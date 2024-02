Il caso Fleximan? “È un’occasione per parlare dell’autovelox di Pinerolo”

L’ha lanciato su Facebook con la ‘provocazione’: “Aspetto almeno 10 persone (consiglieri e attivisti esclusi!!!)”. Il sindaco Luca Salvai cavalca il caso Fleximan e indice per lunedì 12 febbraio, alle 18,30, in municipio, un incontro sull’autovelox di Pinerolo.

Dietro il nome di Fleximan si celano le persone che in giro per l’Italia stanno abbattendo gli autovelox. Un caso che fa discutere e che divide l’opinione pubblica tra chi li vede come eroi e chi come esempi negativi. Ma a Pinerolo sarà un pretesto per organizzare un incontro che Salvai spera sia partecipato: “Abbiamo smesso di farne, perché la gente non si presentava. Partendo da un fatto di cronaca, che è molto sentito, la mia speranza è che vengano diversi cittadini, magari gente che non è mai entrata in Comune, e sia un bel momento di partecipazione e confronto”

Salvai sarà assieme al comandante della polizia municipale Federico Battel. Perché “vogliamo fare informazione corretta e spiegare tutto del velox, partendo dalla posizione scelta, arrivando agli incassi e a come vengono gestiti i soldi delle multe, rispondendo a tutte le curiosità”.