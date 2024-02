Dà di matto nel cuore della notte sotto l'effetto delle droghe e prende a calci un bus al capolinea

Attimi di tensione, nella serata di ieri, in pieno centro. E' successo in piazza Solferino, dove - poco prima della mezzanotte - un ventenne già noto alle forze dell’ordine ha iniziato a dare in escandescenza.



L'uomo, probabilmente alterato da sostanze stupefacenti, al capolinea dei bus GTT ha iniziato a danneggiare con calci e pugni un autobus in sosta. Subito è scattato l'allarme e la richiesta di intervento da parte delle forze dell'ordijne: il giovane ha aggredito anche i carabinieri della pattuglia intervenuta sul posto. Arrestato, è stato portato in carcere.