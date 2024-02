Sicurezza sul lavoro, i carabinieri scoprono 9 persone impiegate in nero: fioccano multe e attività sospese tra bar, ristoranti e cantieri

Quella dei morti sul lavoro continua a essere una conta che fatica a trovare conclusione. In Italia, ma anche a Torino e provincia, dove l'ultimo episodio tragico si è registrato martedì a Rivoli, quando un operaio ha perso la vita cadendo da un'impalcatura.

Diciannove attività sotto la lente di ingrandimento

Per porre un argine a questo fenomeno terribile, proseguono i controlli da parte dei carabinieri per verificare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. E tra gennaio e l'inizio di febbraio, il bilancio parla di 19 tra aziende ed esercizi commerciali controllati: in sei sono state fatte multe per irregolarità varie. In particolare, su 24 dipendenti, 9 sono risultati irregolari. In un’occasione la situazione si è dimostrata così grave da arrivare alla sospensione dell’attività, visto che i lavoratori in nero superavano il 30% della forza lavoro impiegata. Tutte le aziende sanzionate, per poter tornare a svolgere la propria attività, dovranno regolarizzare le posizioni lavorative dei dipendenti irregolari.

Da Venaria a Rivoli, passando per Chieri

Le ispezioni hanno coinvolto, tra gli altri, quattro esercizi di ristorazione-bar, una sala scommesse ed un cantiere edile. I territori interessati sono quelli di Venaria Reale (sia per il centro scommesse che per uno dei bar), ma pure Chieri, dove un bar aveva installato sistemi di videosorveglianza non autorizzati. A Pinerolo, invece, un locale di Kebab Pizzeria da asporto è finito nei guai per l'assenza del documento di valutazione rischi, ma anche per la presenza di due lavoratori in nero. A Rivoli, in un bar, su quindici lavoratori ben sei sono risultati in nero. E sempre a Rivoli, altre irregolarità sono state riscontrare in un cantiere edile, compresa la presenza di un lavoratore sprovvisto di contratto.