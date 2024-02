Sorpreso in piazza Arbarello con oltre mezzo chilo di cocaina nello zaino: manette per un 24enne

Gli agenti di Polizia del Commissariato Centro hanno arrestato un cittadino senegalese di 24 anni con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Con lui, è stato denunciato anche un'italiana di 23 anni.

E' successo dopo un controllo in piazza Arbarello, quando i poliziotti hanno notato i movimenti sospetti dell'uomo finito in manette: si è avvicinato a un'auto, ha preso un grosso involucro di colore bianco e poi si è diretto verso via San Dalmazzo.



Scatta il blitz degli agenti, che nello zaino del giovane trovano l'involucro con all'interno mezzo chilo di cocaina. Per l'esattezza, 530 gramim. Inoltre, ci sono anche un mazzo di chiavi e un telefono cellulare.

La perquisizione si estende così anche all’abitazione del ragazzo, dove all’arrivo dei poliziotti è presente anche la ventitreenne, compagna italiana del giovane. In cucina vengono rinvenuti un bilancino di precisione, 3 pentole sporche presumibilmente di cocaina, circa 310 grammi di sostanza da taglio, una lama di taglierino e 2 rotoli in cellophane trasparente. In camera da letto viene rinvenuta la somma di 275 euro, circa 6 grammi di marijuana e altri 2 telefoni cellulari.