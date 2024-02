Capodanno cinese: questa sera la Mole si illumina (ancora) con il carattere cinese di auguri "福". E' l'anno del Drago

Capodanno cinese, in questo fine settimana: prende il via l'Anno del Drago e Torino vuole fare i propri auguri e gli auspici migliori per la comunità cinese che vive nel capoluogo piemontese. Ecco perché, così come già successo sabato sera a partire dalle 21, anche stasera - dalle 21 all'una di notte - la Mole Antonelliana si illumina con il carattere cinese "福". Un ideogramma che rappresenta una "benedizione" o comunque un buon augurio.