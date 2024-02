Studiare e affermarsi nello sport: il Piemonte scende in campo per dare a tutti le stesse opportunità

Laurearsi. Ma anche riuscire a fare la calciatrice, o il calciatore. Sono due dei sogni più diffusi tra le famiglie italiane che progettano per il futuro

all’Università di Torino. Infatti, i giovani “fragili” non possono accedere ai corsi delle

Allo stesso modo - nonostante in Italia si possano contare 11.282 società e 58.522

squadre, per un totale di 1.035.637 tesserati e 477.29 partite ufficiali disputate

un giocatore o giocatrice con disabilità cognitiva non è poi così scontato.

È con questo spirito che l’Università degli Studi di Torino apre per la prima volta le

la collaborazione del Comitato Regionale LND Piemonte Valle D’Aosta per una

lezione aperta che si terrà giovedì 15 febbraio, dalle 9 alle 12, presso l'auditorium di via Verdi 41, a Torino.

Ma cos’hanno in comune le principali realtà calcistiche italiane con l’Ateneo in

classifica tra le migliori sedi d’Italia e del mondo? La stessa visione sull’inclusione. Un tema condiviso socialmente come importante. Ci sono tante campagne di riflessione e attenzione. Ma nella pratica è ancora difficile immaginare possibilità di studio avanzato o di sport di categoria quando si è fragili.

In questo momento ci sono due progetti che si stanno muovendo nella pratica

questa collaborazione eccezionale. “Progetto Elisabetta porta il nome di mia figlia. Nata con un’alterazione cromosomica, ho riscontrato parecchie difficoltà di inclusione nella scuola e ho conosciuto la ghettizzazione del “diverso”. Purtroppo i giovani come lei, con disabilità cognitiva lieve/moderata possono accedere alla scuola secondaria superiore solo se supportati da un docente di sostegno e con un piano individualizzato. Per questo non viene loro riconosciuto un percorso scolastico che si concluda con la maturità", spiega la professoressa di Ateneo Mara Francese.





Il Progetto Elisabetta, essendo un progetto di Terza Missione, apre la possibilità a