Nichelino, rubano all'interno di un centro commerciale: nei guai due persone di origine slava

Nichelino, rubano in un centro commerciale: nei guai due persone di origine slava

Pensavano di poter fare acquisti gratis, nel senso di portare via merce senza pagare, come fanno tutti i clienti. Ma due persone di origine slava (una donna ed un uomo) non avevano fatto i conti con la prontezza del servizio di vigilanza del supermercato all'interno del centro commerciale 'I Viali' di Nichelino.

Ad attenderli i carabinieri

Così, dopo aver provato a superare le casse senza sborsare i circa 100 euro corrispondenti al valore della roba che avevano tentato di rubare, hanno cercato di svicolare in gran fretta, ma all'esterno hanno trovato i carabinieri ad attenderli, chiamati ad intervenire proprio dai vigilanti.

Manette scattate per furto

Per entrambi sono scattate le manette per furto, quindi la merce trafugata è stata riconsegnata al supermercato, con la situazione tornata alla calma nel giro di pochi minuti.