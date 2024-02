L'Unione Sindacale Italiana Carabinieri scrive al sindaco: "Noi non invitati al tavolo tecnico su Askatasuna"

L'Unione Sindacale Italiana Carabinieri scrive al sindaco di Torino Stefano Lo Russo a seguito dell'invito rivolto dal primo cittadino ad alcuni sindacati di Polizia per la partecipazione ad un tavolo tecnico sul tema del futuro del centro sociale "Askatasuna" e dell'immobile di Corso Regina 47.

"Pur non entrando nel merito della discussione - scrive il segretario generale Leonardo Silvestri - intendiamo manifestarLe il rammarico, per il mancato invito al tavolo tecnico da Lei indetto. Le rappresento che attualmente il sindacato rappresenta oltre il 35% dei Carabinieri in servizio in Piemonte e in Valle d’Aosta ed è quindi, ad oggi, il sindacato di gran lunga più rappresentativo in queste Regioni dell’Arma dei Carabinieri e probabilmente di tutte le forze di polizia ad ordinamento civile e militare."



"Auspichiamo - conclude la nota di Silvestri - che in futuro venga tenuto conto della nostra realtà sindacale."