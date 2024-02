Stop al contenzioso legale, si immagina un futuro per l'ex bocciofila "La Piemonte" a Madonna del Pilone

Ad oggi, come dichiarato ieri in Sala Rossa dall'assessore comunale allo Sport Mimmo Carretta in risposta ad un'interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao , l'edificio è svincolato da ogni pendenza legale.

" La bocciofila "La Piemonte" - ha aggiunto - è stata inserita tempo fa nell'elenco delle dismissioni immobiliari ". " Sono stati fatti interventi - ha aggiunto - di messa in sicurezza, al fine evitare intrusioni, come porte blindate ed inferriate alle finestre ".

"Speriamo in uno nuovo, in tempi brevi, per dare nuova vita a uno spazio così importante per Madonna del Pilone", conclude l'esponente di Torino Bellissima.