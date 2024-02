Volpiano, quasi ultimata la copertura del campo esterno alla scuola primaria "Ghirotti"

Sono in fase di conclusione i lavori per la copertura del campo polivalente esterno alla scuola primaria "Gigi Ghirotti" di Volpiano, realizzati con i fondi del Pnrr, il piano per il rilancio dell’economia dopo la pandemia finanziato dall’Unione Europea.

Il progetto prevede una struttura in legno lamellare e una copertura in lamiera, per trasformare l’area in uno spazio utilizzabile in ogni condizione climatica; completano l’intervento, le opere edili, l’impianto elettrico e l’illuminazione di emergenza. Lo stanziamento complessivo dell’investimento è pari a 196mila euro. Inoltre, nel parco antistante la scuola, sono stati rinnovati i giochi e il pavimento antitrauma.

Commenta Andrea Cisotto, assessore ai lavori Pubblici del Comune di Volpiano: "Abbiamo quasi ultimato il primo lavoro finanziato con il Pnrr; è un’opera importante per la scuola, perché i bambini potranno fare lezione all’aperto e giocare al riparo, e per le associazioni e il Borgo Colombera che potranno utilizzarla per manifestazioni e feste".