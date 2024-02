La Mole apre le porte a Masterchef: il Museo del Cinema protagonista della prossima puntata

Il piano Zero della Mole protagonista della puntata di domani sera di Masterchef. Il celebre programma di cucina, in onda tutti i giovedì alle 21 su Sky Uno e Now, arriva così nel cuore di Torino, al Museo Nazionale del Cinema.

Stretto riserbo sui dettagli e i contenuti della puntata, al di là di qualche spoiler andato in onda la scorsa settimana al momento delle "anticipazioni". Da quanto filtrato, nell'esterna torinese i concorrenti rimasti, 6 sui 20 iniziali, si giocheranno l'accesso alle semifinali del programma sottoponendo i loro piatti a due giudici d'eccezione: tra questi, Steve Della Casa, ex direttore del Torino Film Festival (e ancora in carica quando il programma è stato registrato, la scorsa estate). L'altro giudice dovrebbe invece essere Gianni Canova, critico cinematografico e volto della stessa Sky.

Quest'anno Masterchef è strettamente legato a Torino. La regia è infatti affidata al torinese Umberto Spinazzola. E protagonista fin dalla prima puntata, con incursioni lungo tutta la durata del programma, è stato il "giudice ombra", il rivolese Davide Scabin, che ha supportato la squadra "storica" di giudici composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.