Con fieno e sabbia davanti a CdP, Extinction Rebellion 'celebra' l’amore tossico tra Governo e clima [FOTO e VIDEO]

Si “celebra”, nel giorno di San Valentino, l’amore tossico tra il Governo e Clima, con un dito puntato a CdP, reo, secondo gli ambientalisti, di controllare " le principali aziende italiane dell’industria fossile e continua a investire in progetti estrattivi, in contrasto con gli obiettivi climatici che l’Italia stessa si è impegnata a rispettare a livello internazionale”. Ma anche di finanziare il Piano Mattei con il quale il governo intende far diventare l’Italia l’hub naturale di approvvigionamento energetico per l’intera Europa”-

" Un Piano di investimento - scrivono in una nota gli attivisti - di 5,5 miliardi, 3 provenienti dal Fondo italiano per il Clima , gestito proprio da Cassa Depositi e Prestiti, il cui azionista di maggioranza è il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Cassa Depositi Presiti è infatti centrale nella progettazione di queste nuove infrastrutture per il trasporto di GNL, giustificate dalla crisi energetica nel discorso politico, ma destinate in gran parte all'export . Così centrale da essere stata citata in giudizio da Greenpeace e Recommon , con ENI e il Ministero delle Finanze, con l'accusa di lobbying e greenwashing, la cui udienza sarà proprio il 17 febbraio ”.

"Quello del 2024 - continua la nota degli attivisti per il clima - è stato il gennaio più caldo mai registrato, arrivato al termine di 12 mesi consecutivi in cui per la prima volta la temperatura media globale è stata al di sopra degli 1,5°C. Gli effetti dell'innalzamento delle temperature sono visibili e tragici ovunque. Già a febbraio diverse regioni d'Europa si trovano in emergenza siccità. Dalla Spagna, dove in alcune regioni non piove ormai da tre anni, all'Italia, in cui Sicilia e la Sardegna sono costrette ormai da settimane a ricorrere al razionamento idrico. Come ripetuto dall’UNEP (United Nations Environmental Program) e dall’IPCC (Intergovernamental Panel on Climate Change) per avere una reale mitigazione serve innanzitutto diminuire la produzione di gas serra".