Suicidio assistito, annullata la condanna di Emilio Coveri. Viale: "Una grande vittoria"

Emilio Coveri, presidente dell'associazione torinese Exit-Italia, nel giugno 2023 era stato condannato in secondo grado per istigazione al suicidio. Ora la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio, il che porterà il processo a dover essere ripetuto. Cassazione annulla la sentenza della Corte d'Appello Coveri era stato condannato a 3 anni e 4 mesi per aver aiutato la maestra 47enne Alessandra Giordano a recarsi in Svizzera per sottoporsi a eutanasia nel 2019, dopo una prima sentenza di non colpevolezza nel 2021.

"La seconda sentenza ha ribaltato la prima ma con motivazioni contraddittorie e illogiche, con cui poi la cassazione ha annullato - ha commentato l'avvocato Arianna Corcelli, difensore di Coveri insieme a Giuseppe Del Sorbo - Non sappiamo ancora i motivi dell'annullamento con rinvio, saranno trasmessi con un massimo di 90 giorni e faranno sì che la strada della ripetizione della seconda sentenza potrebbe essere diversa. Per noi il tribunale di Catania ha sbagliato". Corcelli: "Dovrebbe decidere il legislatore" "Ritengo che ci troviamo dinanzi a questi processi, anche quelli di Cappato, perché quello che manca è una legislazione, il nostro legislatore è completamente assente e se non si legifera lo fa la Corte Costituzionale - ha aggiunto il legale - Nel nostro ordinamento dovrebbe farlo il legislatore ed evitare di fare questi processi che sono costosi, dolorosi, pesanti".

Silvio Viale: "La politica sempre in ritardo"

Il consigliere comunale di +Europa e Radicali Italiani Silvio Viale, ma anche consulente scientifico di Exit-Italia e membro del consiglio generale dell'associazione Luca Coscioni, ha espresso soddisfazione per il pronunciamento della Cassazione, anche se precisa che la vicenda non è ancora conclusa. "Questo è il completamento del processo di Cappato e Dj Fabo sul suicidio assistito. Con la loro vicenda abbiamo affrontato la vicenda del suicidio assistito, con la vicenda di Coveri abbiamo affrontato la vicenda dell'istigazione al suicidio. Se venisse assolto è importante perché sapremo che non si verrà condannati per l'istigazione al suicidio. Il Parlamento è inesistente in questi anni a prescindere dalle sollecitazioni. Anche in altri paesi la vicenda è andata avanti grazie a casi giudiziari e la politica è arrivata dopo, come spero che succederà in Italia". Attesa legge sul fine vita in Piemonte