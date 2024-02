Con i Pooh la storia della musica italiana sale sul palco del Sonic Park Stupinigi

Dopo l'annuncio di Geolier, vincitore della serata delle cover e secondo classificato nel recente Festival di Sanremo, la nuova edizione del Sonic Park regala un altro grande nome della musica italiana. Anzi, la band per eccellenza, che da oltre mezzo secolo ha saputo appassionare diverse generazioni.

Appuntamento la sera del 18 luglio

Dopo il successo straordinario di un tour tutto sold out nel 2023 con due eventi negli stadi di Milano e Roma, tre serate speciali all’Arena di Verona, sei concerti nelle principali arene estive e nove date nei principali palasport italiani, per un totale di oltre 250.000 biglietti venduti, a Stupinigi arrivano i Pooh.

L'appuntamento è per giovedì 18 luglio, dalle ore 21, nel Giardino Storico della Palazzina di Caccia con "Amici x Sempre - Estate 2024, il tour attraverso la musica nella grande bellezza italiana.

Le altre date in programma

Dopo aver solleticato il pubblico degli appassionati di musica con le anteprime organizzate in collaborazione con OGR Torino per “OGR Sonic City” con Omar Apollo (4 giugno), i Dogstar di Keanu Reeves (30 giugno) e Tom Morello (10 luglio), si aggiunge al cartellone di Sonic Park Stupinigi dopo l’annuncio di Geolier (12 luglio) e Coez con Frah Quintale (13 luglio) il concerto dei POOH!

Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i POOH hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.

Un vero e proprio viaggio nella grande bellezza italiana attraverso la musica di una delle band più longeve e amate dal pubblico che trova il contesto ideale nel cartellone della sesta edizione di Sonic Park Stupinigi e nel giardino storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi grazie alla Fondazione Reverse, con la produzione di Fabio e Alessio Boasi e promosso da Città di Nichelino e Sistema Cultura Nichelino.

Una serata per cantare i più grandi successi

Un’occasione per vivere ancora una volta la storia dei POOH attraverso i loro più grandi successi, da “Amici per sempre” a “Tanta voglia di lei”, da “Parsifal” a “Dammi solo un minuto”, solo per citarne alcuni.