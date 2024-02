Alla "Nave" di Grugliasco una grande festa in musica per la fine del Carnevale

E per i ballerini più impavidi, la gara MIX and MATCH di Carnevale, ovvero un’ottima occasione per sfoggiare i passi più incredibili! La competizione, che inizierà alle 19, prevede l’iscrizione di ogni singolo partecipante; sarà la casualità ad abbinare le persone, determinando le coppie che si sfideranno in una tenzone divertente e sfrenata, all’ultimo passo di swing.