Trasportavano merci e generi alimentari senza autorizzazione: multa e fermo amministrativo per 4 autobus

Nel fine settimana scorso, a seguito di una segnalazione dei cittadini, la Polizia Locale ha effettuato un servizio di contrasto all'abusivismo del trasporto internazionale di cose e persone sul piazzale di corso Ferrara.

Gli agenti del Comando Territoriale V, coadiuvati dal Reparto Operativo Speciale, dal personale del Reparto Radiomobile e dall’ Aliquota Pronto Impiego hanno ispezionato 4 autobus di nazionalità romena e moldava che effettuavano il trasporto di derrate alimentari e di merce varia senza autorizzazione.

Oltre alla pesante sanzione, per ognuno di loro è scattato il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi con custodia su territorio italiano.

Uno dei 4 autobus è stato inoltre sanzionato per irregolarità sul foglio di viaggio e per il possesso da parte del conducente di una carta di qualificazione non valida per i trasporti internazionali di persone in ambito comunitario. Sanzioni minori sono poi state comminate per inefficienza dei dispositivi di equipaggiamento (parabrezza rotti, cassetta con medicinali scaduti) e per irregolarità del cronotachigrafo.

Sul piazzale sottoposto a controllo sono stati anche rinvenuti circa 45 chilogrammi di derrate alimentari e una ventina di barattoli contenenti alimenti dei quali non è stato possibile accertare la proprietà che sono stati recuperati e immediatamente distrutti mediante il conferimento al compattatore dell'AMIAT.