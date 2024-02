'Mi Fido di te': la pet therapy arriva nelle scuole superiori di Nichelino

Il progetto 'Mi Fido di te'

Il progetto 'Mi Fido di te' vuole permettere, attraverso gli interventi assistiti con gli animali e al rapporto con loro, di educare al rispetto delle diversità e delle unicità, insegnando la tutela e la difesa dei più deboli e di chi non ha voce. "In una fase così complicata come quella che si vive con il passaggio dalle medie alle superiori, nel momento in cui si abbandona l’infanzia e si entra nell’età adulta, progetti come questo rappresentano un tesoro dalla valenza incalcolabile", ha sottolineato l'assessore alle Politiche animaliste Fiodor Verzola.