"Una coda tra i banchi": dopo tre anni di stop, riprende la pet therapy nelle scuole di Nichelino

"Un grande ringraziamento al Sindaco Giampiero Tolardo, al quale nel 2019 proposi il primo progetto che incontrò immediatamente il suo parere favorevole, al collega Alessandro Azzolina per aver creduto nel valore educativo degli IAA, ma soprattutto all’Istituto Comprensivo II di Nichelino e alla sua Dirigente con la quale abbiamo intrapreso insieme questo percorso meraviglioso", ha aggiunto Verzola, che ha concluso dicendo grazie alle coadiutrici del centro socio-educativo Kairos "per aver avviato un altro progetto incredibile che ha e avrà una ricaduta diretta in termini di benefici per i bambini delle scuole del territorio".