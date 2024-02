Scoperta a rubare in un supermercato del centro: 24enne minaccia a bottigliate i commessi

Negli ultimi giorni i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno registrato interventi e arresti per “reati predatori” negli esercizi commerciali.

Nelle prime ore del giorn o di oggi, sabato 17 febbraio , i militari dell’Arma hanno arrestato per “furto aggravato” un trentenne che, entrato in un market con orario continuato, aveva tentato di rubare alcune bottiglie di super alcolici danneggiando le placche antitaccheggio e nascondendole sotto il giaccone.



Più efferato il comportamento di una ventiquattrenne senza fissa dimora che, nel tardo pomeriggio del 15 febbraio , si era introdotta in market nei pressi di corso Vittorio Emanuele II e si era impossessata di alcolici e generi alimentari; scoperta dalla vigilanza era riuscita a fuggire non prima di aver minacciato e tentato di colpire a bottigliate i dipendenti, per poi essere bloccata e arrestata per “rapina” dai Carabinieri di una pattuglia del Nucleo Radiomobile di servizio nella zona.