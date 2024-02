Torino vuole ricordare Navalny: "Intitoliamogli una via o cittadinanza onoraria postuma"

Torino vuole ricordare il dissidente russo Alexey Navalny, morto nella colonia penale a regime speciale di Kharp, nella regione artica di Yamalo-Nenets, dove era rinchiuso. Il capogruppo comunale dei Radicali e +Europa Silvio Viale ha infatti proposto, questa mattina, di conferire la cittadinanza onoraria postuma a Navalny,

Cittadinanza onoraria postuma

"La Città di Torino - spiega Viale - può conferire speciali onorificenze a personalità illustri, italiane e straniere, che si siano distinte per la promozione e difesa dei diritti umani, per l'esempio di vita ispirata a principi di pace, giustizia, solidarietà, per il contributo al progresso sociale e culturale in ogni campo del sapere, per aver giovato a Torino ed al suo prestigio in ambito sociale, culturale, sportivo, religioso."

Intitolazione di una strada

Il capogruppo comunale di Torino Bellissima, Paolo Damilano, ha invece proposto di intitolare al dissidente russo una via del capoluogo piemontese. "Un gesto simbolico - spiega l'esponente della minoranza - per ricordarci che libertà e democrazia non sono mai da dare per scontate". L'auspicio dei civici è che la richiesta sia sostenuta da tutta la Sala Rossa.