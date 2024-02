Si spegne a 83 anni l'attrice Ira Von Furstenberg: ecco chi era la nipote di Gianni Angelli

Se va all'età di 83 anni Ira Von Furstenberg.



Attrice e nipote di Gianni Agnelli, in quanto figlia della sorella Clara, aveva lavorato nel mondo della moda e dello spettacolo, ed è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo con Enrico Maria Salerno nel 1970.

Classe 1940, con il nome di Virginia Carolina Theresa Pancrazia Galdina zu Fürstenberg. Proveniva da una famiglia aristocratica, la nonna paterna faceva parte della famiglia più ricca d'Ungheria, mentre suo nonno ricopriva il ruolo di ambasciatore dell’imperatore Francesco Giuseppe.

A soli 15 anni sposò Alfonso di Hohenlohe-Langenburg, matrimonio che poi si concluse e nel 1961, mentre a 21 anni sposò Francesco Baby Pignatari,.

Dopo le sfilate come modella per Pucci, fu anche scelta come soggetto delle fotografie di Helmut Newton e Cecil Beaton. Lavorò anche Diana Vreeland, ma è nel cinema che trovò la sua vera vocazione.

Nonostante la vita privilegiata, sono stati diversi gli eventi tragici che hanno profondamente segnato la sua vita, dalla morte del fratello Egon a quella del figlio Christoph.