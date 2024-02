Silvio Viale sotto accusa: il consigliere comunale indagato per molestie sessuali

Silvio Viale, medico ginecologo e capogruppo dei Radicali in Sala Rossa, è indagato dalla Procura di Torino per presunte molestie.

Stando a quanto riportano agenzie di stampa sono state quattro le denunce presentate a suo carico: quattro ragazze, tra 20 e i 25 anni, parlano di palpeggiamenti e frasi invadenti a sfondo sessuale.



Gli episodi - secondo i quotidiani - sarebbero avvenuti durante la loro prima visita nello studio del ginecologo.

Le denunciate sono assistite dall'avvocata Benedetta Perego e dall'avvocata Ilaria Sala.

Silvio Viale è un nome noto perché da sempre in prima fila nelle battaglie pro aborto e promotore della pillola abortiva RU-486. "Non ne so nulla" replica il ginecologo al nostro giornale.