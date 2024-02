Dopo Johnny Depp e Riccardo Scamarcio, arriva nel capoluogo anche Giuliana De Sio.

L'attrice, 66 anni, due volte premio Donatello, ha infatti postato una foto sui suoi canali social in cui annuncia la "gioia di essere a Torino", postando una foto mentre passeggia in piazza Vittorio.

Ancora non spiega il motivo della sua presenza, ma sicuramente non passerà inosservata. Tanti i fan torinesi che si sono scatenati sui social per dare il benvenuto all'attrice di Cattiva.