Cristiano De Andrè porta il meglio del repertorio di Faber sul palco del Sonic Park

È una edizione 2024 all'insegna della grande musica italiana quella che si prospetta per il Sonic Park Stupinigi.

Dopo l'annuncio delle anteprime internazionali organizzate in collaborazione con OGR Torino per “OGR Sonic City” con Omar Apollo (4 giugno), i Dogstar di Keanu Reeves (30 giugno) e Tom Morello (10 luglio), si aggiunge infatti al cast del festival, insiema a Geolier (12 luglio), Coez con Frah Quintale (13 luglio), la grande serata con i Pooh (18 luglio), ecco l’estro di Cristiano De Andrè in concerto mercoledì 17 luglio.