Con "Made in Grugliasco" aziende e scuole si incontrano per investire sui giovani

"MADE IN GRUGLIASCO: Aziende e Scuole del territorio si sono incontrate per la prima volta in maniera così strutturata per investire sul futuro dei giovani”. L'evento organizzato dal comune di Grugliasco, dal servizio Politiche Attive del Lavoro e Rapporti con le imprese del comune di Grugliasco, lo scorso 16 febbraio, presso il Parco culturale Le Serre di via Tiziano Lanza 31, ha trattato il tema del lavoro e della scuola.