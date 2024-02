Controlli dei NAS in un pub di Avigliana: multa da 2.500 euro

Controllo da parte dei NAS in un pub di Avigliana. I militari hanno riscontrato all’interno di locale la presenza di alimenti privi di tracciabilità, accertando inoltre l’assenza delle forme comunicative alla clientela dello stato e della lavorazione termica di alcuni prodotti destinati alla consumazione.

Al titolare dell’esercizio commerciale in questione è stata elevata una sanzione amministrativa di 2.500 euro per “alimenti detenuti in cattivo stato di conservazione” e denunciato all’Autorità Giudiziaria per “tentata frode nell’esercizio del commercio”.