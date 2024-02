Usa un martelletto frangi vetro per rubare all'interno di un'auto in sosta: il "colpo" vicino a Porta Nuova

Ha rubato all'interno di un'auto parcheggiata in sosta. Per questo, un venticinquenne è stato fermato dalla polizia.

A sorprenderlo, in corso Vittorio Emanuele II non lontano da Porta Nuova, è stata una pattuglia, che si è insospettita poiché l'antifurto dell'auto è scattato all'improvviso. Subito dopo, i poliziotti hanno visto il giovane allontanarsi con due valigie in mano.