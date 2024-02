Alla Scuola Holden, Una stanza tutta per sé: cinque scrittori raccontano l'inizio della loro carriera

Sabato 24 febbraio alla Scuola Holden si passerà un pomeriggio insieme a cinque autori che nella vita hanno cominciato la loro carriera facendo tutt’altro, ma che hanno finito per far diventare la scrittura il loro mestiere.

L’appuntamento è in Piazza Borgo Dora alle 14, e si starà insieme fino sera per ascoltare le esperienze di Ester Viola, avvocata divorzista, Domenico Starnone, per anni insegnante in scuole medie, licei e istituti tecnici, Maurizio De Giovanni, che prima di scrivere gialli lavorava in banca, lo psichiatra Paolo Milone e Matteo Bussola, architetto e progettista edile prima di diventare fumettista.

L’idea è che ognuno di loro racconti il proprio rapporto con la scrittura e il percorso che l’ha portato a scegliere di fare spazio alla narrazione nella propria vita, contro ogni ostacolo. Questo è forse il gesto più difficile per chi è agli esordi: riuscire a tener vivo il desiderio iniziale, non far spegnere il fuoco che illumina la volontà di scrivere in una vita già piena di impegni e responsabilità.

Dare priorità a qualcosa che spesso sembra non portarci da nessuna parte può sembrare illogico, ma la risposta che ognuno riesce a dare a se stesso, o a se stessa, fa la differenza tra chi riesce a farcela e a chi terrà per sempre i sogni chiusi in un cassetto.

Il 24 febbraio ascolteremo le risposte di cinque autori che, a un certo punto della loro storia, hanno scelto di chiudere fuori tutto il resto e di dare più importanza al tempo e allo spazio per scrivere che a tutto il resto. È la famosa “stanza tutta per sé” di Virginia Woolf, e anche il motivo per cui speriamo che le loro parole siano spunti per ricominciare, ispirazione e incoraggiamento per il pubblico che li ascolterà raccontare la loro esperienza.

Ci sarà anche spazio per le domande e l’occasione di scoprire il percorso Over 30 insieme alla didattica della Holden, un master part time in otto weekend, pensato proprio per chi ha tempo di scrivere solo nel weekend. Ester Viola sarà, quest’anno, la Maestra della classe di Scrittura, in partenza ad aprile.



Per info: www.scuolaholden.it